Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко може піти в політику.

Про це повідомляє Українська правда.

На найближчих парламентських виборах він може очолити партію УДАР.

"Володі треба закінчити ще багато справ, і мова не тільки про бізнес. Дуже багато залежить від того, чи будуть вибори дострокові чи термінові ", - повідомило джерело в оточенні мера Києва Віталія Кличка.

Поки сам Володимир не вирішив, чи потрібно йому йти в політику. Розмови про його можливу політичну кар'єру вже йдуть в колах партії УДАР.

Рішення Володимир Кличко озвучить в червні.

Раніше йому запропонували повернутися в профі-бокс.

Нагадаємо, Кличко став радником президента WBA

Джерело - Українська правда.