Кличко став радником президента WBA

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO і WBA легендарний український боксер Володимир Кличко став радником президента Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Гільберто Мендоси.

Як повідомляє офіційний сайт WBA, Кличко-молодший буде технічним консультантом керівника WBA.

Крім Кличка, радниками Мендоси стали Олівер Гомес - головний юрисконсульт, Франциско Пінья - фінансист, Джозеф Естуанік - відповідальний за медичні питання і Роберт Мак, який став юридичним радником.

Нагадаємо, стрімінговий сервіс DAZN пропонує Кличку 80 мільйонів доларів за три бої.

Нещодавно Кличку виповнилося 43 роки.

Джерело - isport.ua.