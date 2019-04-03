Кличко став радником президента WBA

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO і WBA легендарний український боксер Володимир Кличко став радником президента Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Гільберто Мендоси.
Як повідомляє офіційний сайт WBA, Кличко-молодший буде технічним консультантом керівника WBA.
Крім Кличка, радниками Мендоси стали Олівер Гомес - головний юрисконсульт, Франциско Пінья - фінансист, Джозеф Естуанік - відповідальний за медичні питання і Роберт Мак, який став юридичним радником.
Нагадаємо, стрімінговий сервіс DAZN пропонує Кличку 80 мільйонів доларів за три бої.
Нещодавно Кличку виповнилося 43 роки.
Джерело - isport.ua.