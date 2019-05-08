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Джошуа: Якщо Руїс продовжить багато говорити, я його знищу

Сьогодні 19:55 246 0
Джошуа: Якщо Руїс продовжить багато говорити, я його знищу

Чемпіону світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа не подобається жорсткі слова з боку його майбутнього суперника Енді Руїса.

Про це він заявив виданню BoxingScene.

"Руїс став багато говорити останнім часом. Йому краще так не робити, в іншому випадку я дам Енді урок. Мені здавалося, що він - спокійний блоксер. Я хотів вийти в ринг і спокійно його побити. Якщо він буде і далі говорити всяку гидоту про мене, то я його просто знищу. Я покажу йому, що вмію. Йому вирішувати, як він хоче програти", - заявив Джошуа.

Нагадаємо, Джошуа готовий битися з Усиком і назвав умови, за яких відбудеться бій.

Також Джошуа незадоволений покаранням Міллера.

Джерело - xsport.ua.

#Джошуа, #Руїс
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