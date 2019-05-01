Руїс став офіційним суперником Джошуа

Офіційно підтверджено, що чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа (22–0, 21 KO) зустрінеться з мексиканцем Енді Руїсом (32–1, 21 KO).

Про це повідомляє BoxingScene.

Поєдинок відбудеться 1 червня на арені Медісон Сквер Гарден в Нью-Йорку. У США бій буде показаний на DAZN, а в Британії – на Sky Sports.

Ентоні Джошуа вдруге захищатиме свої титули. У вересні 2018 року він переміг Олександра Повєткіна технічним нокаутом в 7-му раунді. Раніше планувалося, що суперником Джошуа стане Джаррелл Міллер, але американець кілька тижнів тому провалив допінг-тести.

Нагадаємо, Ортіс відмовився від поєдинку з Джошуа.

Джерело - sport.ua.