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Джошуа готовий битися з Усиком і назвав умови, за яких відбудеться бій

Сьогодні 22:14 334 0
Джошуа готовий битися з Усиком і назвав умови, за яких відбудеться бій

Британський чемпіон світу IBF, WBO, WBA в суперважкій вазі Ентоні Джошуа поважає Олександра Усика та готовий битися з ним.

Про це він розповів порталу vRINGe.com.

"Стовідсотково буду дивитися бій Усика проти Таками. Якби у мене була магічна куля, я б загадав собі бій з Вайлдером, переміг його, став абсолютним чемпіоном, а потім бився б з Усиком, колишнім абсолютним чемпіоном у важкій вазі. Це була б грандіозна подія", - сказав Джошуа.

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"Дуже його поважаю, він хороший боєць з олімпійською школою, представляє свою країну. Він з іншого тіста, ніж такі, як Міллер, які б'ють понти направо і наліво. Ми розмовляємо кулаками в рингу, а не поза ним. Так що, Усик, великий тобі респект і удачі в бою з Такамою. Ласкаво просимо в суперважку вагу – дивізіон сили, швидкості й потужності. Успіхів тобі", - підсумував боксер.

Нагадаємо, Джошуа незадоволений покаранням Міллера.

Джерело - 24tv.

#Усик, #Джошуа
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