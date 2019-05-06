Гвоздик працював охоронцем в нічному клубі

Едуард Карницький, один з перших тренерів Олександра Гвоздика назвав професію, якою займався майбутній чемпіон на старті кар'єри.
Його слова наводить Sport.ua.
"Саша працював охоронцем у нічному клубі. Але в очі відразу впадало: він зайнятий не тією справою. Спорт — його дорога.
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Я почав з ним працювати, і вже через два роки ми на турнірах стали перемагати всіх. Його успіхи помітили в збірній, і Гвоздика запросили виступати за Отаманів. Так прийшов його час", - сказав Карницький.
Нагадаємо, Гвоздик назвав орієнтовний час наступного бою.
Тим часом WBC зніме документальний фільм про Гвоздика.
Джерело - Sport.ua.