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Гвоздик працював охоронцем в нічному клубі

Сьогодні 15:09 967 0
Невідомий факт про чемпіона
Гвоздик працював охоронцем в нічному клубі

Едуард Карницький, один з перших тренерів Олександра Гвоздика назвав професію, якою займався майбутній чемпіон на старті кар'єри.

Його слова наводить Sport.ua.

"Саша працював охоронцем у нічному клубі. Але в очі відразу впадало: він зайнятий не тією справою. Спорт — його дорога.

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Я почав з ним працювати, і вже через два роки ми на турнірах стали перемагати всіх. Його успіхи помітили в збірній, і Гвоздика запросили виступати за Отаманів. Так прийшов його час", - сказав Карницький.

Нагадаємо, Гвоздик назвав орієнтовний час наступного бою.

Тим часом WBC зніме документальний фільм про Гвоздика.

Джерело - Sport.ua.

#Гвоздик, #бокс, #Карницький
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