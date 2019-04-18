Всесвітня боксерська рада (WBC) в особистому Instagram-профілі оголосила про анонс документального фільму про володаря титулу чемпіона світу WBC у напівважкому дивізіоні Олександра Гвоздика, а також його наставника Тедді Атласа.

"У власника пояса WBC Олександра Гвоздика і його тренера Тедді Атласа неперевершені відносини, і команда Big Fish працює над документальним фільмом про це", - йдеться в пості.

Нещодавно Гвоздику виповнилося 32 роки і ми згадали найкращі моменти в кар'єрі українця.

Також Олександр привітав Ломаченка з перемогою.

Джерело - Чемпіон.

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