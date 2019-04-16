Рамірес хоче битися з Гвоздиком

Чемпіон WBO в другій середній вазі Хільберто Рамірес хоче битися з українським чемпіоном Олександром Гвоздиком.

Про це повідомляє 24boxing.

"Я готовий до підйому у вазі, адже нинішній дивізіон точно не останній для мене. Буду битись з усіма найсильнішими. Хто саме? Гвоздик, Ковальов, Бетербієв та інші", - пояснює Сурдо.

Нагадаємо, Кличко і Гвоздик відвідають вечір боксу в Києві.

Також, Ломаченко повідомив, коли повернеться у ринг.

Раніше повідомлялося, що халат, в якому з'явився українець в рингу на поєдинок проти Ентоні Кролли, оцінюють в близько 300 000 доларів.

Джерело - 24boxing.