Гвоздик назвав орієнтовний час наступного бою

Український боксер Олександр Гвоздик планує провести наступний поєдинок у серпні чи вересні.

Про це він розповів порталу Luckypunch.net.

"Маю битися в серпні-вересні. Макс Браун – обов’язковий претендент по лінії WBC. Але якщо його команда домовиться з Дмитром Біволом, то, швидше за все, битимуться саме вони. Якщо буде Браун, захищатиму титул проти нього, якщо ні – то проти наступного в списку", - заявив Гвоздик