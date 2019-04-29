Гірн не підтримує варіант можливого бою Ломаченка з Кемпбеллом

Бій між Василем Ломаченком та Люком Кемпбеллом це бій не з найвищим рейтингом.

Про це повідомив відомий промоутер Едді Гірн для Boxingscene.com.

"Так, всі говорять про Ломаченко, але я не думаю, що WBC варто організовувати бій між Люком Кемпбеллом і українським чемпіоном. Вони повинні діяти за правилами і зробити бій між двома боксерами з найвищим рейтингом. Зараз це Кемпбелл і Хейні", - сказав Гірн.

Раніше британський легкоатлет Люк Кемпбелл заявив, що готовий провести бій з чемпіоном світу за версією WBA і WBO в легкій вазі Василем Ломаченком.

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В середині квітня Ломаченко в Лос-Анджелесі захистив титули чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA, нокаутувавши британця Кроллу в четвертому раунді, але при цьому Василь травмував руку. Травма українця виявилася несерйозною і в вересні він повинен повернутися на ринг.

Ломаченко хоче провести бій з Майкі Гарсією, але якщо американець не скине вагу, то українець готовий битися з Кемпбеллом.

Нагадаємо, Коммі уникає бою проти Василя Ломаченка.

Також, тренер Гарсії назвав Ломаченка легким суперником

Джерело - Boxingscene.com.