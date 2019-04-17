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Арум назвав трьох імовірних суперників Ломаченка

Сьогодні 20:37 517 0
У пріоритеті Коммі та Гарсія
Арум назвав трьох імовірних суперників Ломаченка

Промоутер чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка Боб Арум назвав трьох можливих опонентів для наступного бою українця у вересні.

Слова функціонера наводить Fight Hub.

"Ми побачимо Ломаченко в рингу вже у вересні. У нас є на олівці три людини для наступного поєдинку Василя. Основні варіанти — Річард Коммі та Майкі Гарсія. Гарсія може отримати бій, якщо повернеться назад у легку вагу.

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Якщо Майки цього не зробить, ми поговоримо з президентом WBC Маурісіо Сулейманом про бій за титул WBC між Люком Кемпбеллом і Ломаченком. Поєдинок з Гарсією, звичайно, солідніше. Якщо ми зробимо бій з Кемпбеллом, ми проведемо його в Англії", - сказав Арум.

Нагадаємо, минулого тижня Ломаченко впевнено здолав Кроллу. Під час бою українець зламав руку.

Джерело - iSport.

#Ломаченко, #Кролла, #Арум, #Гарсія, #Коммі
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