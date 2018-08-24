Тренер Гарсії назвав Ломаченка легким суперником

Роберт Гарсія, тренер чемпіона світу WBC, IBF у легкій вазі Майкі Гарсії , відповів на низку питань, що до потенційних суперників свого підопічного.
Його слова наводить Xsport.
"Спочатку я б побився з Ломаченко, потім зі Спенсом, а потім з Кроуфордом.
Чому спочатку зі Спенсом, а потім з Кроуфордом? Я думаю, Кроуфорд складніший опонент, ніж Спенс. Він вищий, може міняти стійку й боксувати. Спенс не боксує, не такий високий, але він сильний.
Зараз, я думаю, у Майки більше шансів битися зі Спенсом, ніж з Кроуфрдом", — Сказав тренер Гарсії.
Щодо Ломаченка, то на думку тренера він буде легшим суперником для Майкі.
"Він нижчий. Ломаченко буде рухатися по колу і з боку в бік, але перед Майкі. А він дуже терплячий і у нього хороший таймінг. Думаю, він підловить Ломаченка і нокаутує його", — сказав Роберт Гарсія.
Нагадаємо, Гарсія переміг Істера та чекає на Ломаченка
Натомість Белью визнав Ломаченка найкращим боксером світу.
Джерело - Xsport.