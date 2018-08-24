Тренер Гарсії назвав Ломаченка легким суперником

Роберт Гарсія, тренер чемпіона світу WBC, IBF у легкій вазі Майкі Гарсії , відповів на низку питань, що до потенційних суперників свого підопічного.

Його слова наводить Xsport.

"Спочатку я б побився з Ломаченко, потім зі Спенсом, а потім з Кроуфордом.

Чому спочатку зі Спенсом, а потім з Кроуфордом? Я думаю, Кроуфорд складніший опонент, ніж Спенс. Він вищий, може міняти стійку й боксувати. Спенс не боксує, не такий високий, але він сильний.

Зараз, я думаю, у Майки більше шансів битися зі Спенсом, ніж з Кроуфрдом", — Сказав тренер Гарсії.