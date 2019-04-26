Українського супертяжя Владислава Сіренка дуже тепло зустрічають на африканському континенті.

Про це розповів сам боксер напередодні бою 27 квітня проти аргентинця Леандо Даніеля Робутті, у якому буде оскаржений титул Інтернаціонального чемпіона Німеччини.

Киянин, нагадаємо, саме в Африці почав свою профі-кар'єру, де вже в цілому провів 7 боїв.

"Коли проходять шоу Battle of the warriors, то туди приходить приблизно один і той же контингент, плюс, мінус. І вони все мене знають, мало не моляться на мене ... фотографії, автографи, всі справи. Ось після останнього свого бою, це був Роккі Каленга, якщо не помиляюся, я півгодини з усіма фотографувався, і в рингу, і біля рингу. Там людям це подобається, вони фотографуються, автографи беруть. І білі, і чорні, і індуси - всі", сказав Сіренко.

Раніше Сіренко нокаутував Насіменто вже в третьому раунді.

Джерело - Чемпіон.