Українського супертяжя Владислава Сіренка дуже тепло зустрічають на африканському континенті.
Про це розповів сам боксер напередодні бою 27 квітня проти аргентинця Леандо Даніеля Робутті, у якому буде оскаржений титул Інтернаціонального чемпіона Німеччини.
Киянин, нагадаємо, саме в Африці почав свою профі-кар'єру, де вже в цілому провів 7 боїв.
"Коли проходять шоу Battle of the warriors, то туди приходить приблизно один і той же контингент, плюс, мінус. І вони все мене знають, мало не моляться на мене ... фотографії, автографи, всі справи. Ось після останнього свого бою, це був Роккі Каленга, якщо не помиляюся, я півгодини з усіма фотографувався, і в рингу, і біля рингу.
Там людям це подобається, вони фотографуються, автографи беруть. І білі, і чорні, і індуси - всі", сказав Сіренко.
Раніше Сіренко нокаутував Насіменто вже в третьому раунді.
Джерело - Чемпіон.