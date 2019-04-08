Українець побореться за титул інтерконтинентального чемпіона Німеччини

Український боксер Владислав Сіренко 27 квітня проведе поєдинок з Леандро Даніелем Робутті (6-3, 4 KO) за пояс інтерконтинентального чемпіона Німеччини.

"Ти отримуєш якийсь титул і відразу збільшуєш популярність серед промоутерів і менеджерів. Ось цей титул, за який я буду битися 27 квітня в Німеччині, це титул інтернаціонально чемпіона Німеччини. Це буде мій дебют в цій країні і боксувати за титул чемпіона Німеччини - це вже непогано

На цей рік у нас заплановано три бої. Перший бій 27 квітня з хлопцем з Аргентини. Також буде поєдинок у червні - у Південній Африці або Києві і потім ще один бій у Німеччині в жовтні. У майбутньому хочу провести бій з якимось відомим боксером, а також проводити по три-чотири, може п'ять поєдинків на рік", - заявив Сіренко в інтерв'ю ZeRingШоу.