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Українець побореться за титул інтерконтинентального чемпіона Німеччини

Вчора 21:55 325 0
Українець побореться за титул інтерконтинентального чемпіона Німеччини
Владислав Сіренко

Український боксер Владислав Сіренко 27 квітня проведе поєдинок з Леандро Даніелем Робутті (6-3, 4 KO) за пояс інтерконтинентального чемпіона Німеччини. 

"Ти отримуєш якийсь титул і відразу збільшуєш популярність серед промоутерів і менеджерів. Ось цей титул, за який я буду битися 27 квітня в Німеччині, це титул інтернаціонально чемпіона Німеччини. Це буде мій дебют в цій країні і боксувати за титул чемпіона Німеччини - це вже непогано

На цей рік у нас заплановано три бої. Перший бій 27 квітня з хлопцем з Аргентини. Також буде поєдинок у червні - у Південній Африці або Києві і потім ще один бій у Німеччині в жовтні. У майбутньому хочу провести бій з якимось відомим боксером, а також проводити по три-чотири, може п'ять поєдинків на рік", - заявив Сіренко в інтерв'ю ZeRingШоу.

Бій з Робутті відбудеться 27 квітня в Карлсруе на арені PalazzoHalle.

Нагадаємо, що крім Сіренко у квтіні свої бої проведуть ще 7 українців.

Раніше Сіренко нокаутував бразильця Марсело Насіменто.

Джерело - ZeRingШоу.

#Сіренко
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