Володимир Кличко отримав ще одного потенційного суперника для відновлення професійної кар'єри. Новим кандидатом став колишній чемпіон світу в суперважкій вазі американець Шеннон Бріггс.

Про це розповів сам Бріггс.

"Так, мені подзвонили о третій ранку. Мені сказали: "Чемпіон, ти не хотів би побитися з Володимиром?" Я сказав: "Давай чемпіон!" Ми подивимося. Якщо це трапиться, це буде відмінно. Я на повному серйозі. Мені дзвонили вночі з пропозицією про бій з Володимиром. Я говорив всім. Якщо повернеться чемпіон - це буде землетрус, виростуть гори, буде грім і блискавка ", - заявив Бріггс.