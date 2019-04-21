Для повернення на ринг у Володимира Кличка повинна бути мотивація.

Про це заявив Віталій Кличко, слова якого наводить sport.ua.

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"Чи повернеться Володимир в бокс? Це питання в першу чергу потрібно поставити йому. Зараз багато спекуляцій на цю тему. Спочатку називалася сума в 40 мільйонів доларів, потім 60, 80, зараз, здається 120 мільйонів. Рішення про повернення повинен приймати тільки Володимир. Для цього повинна бути мотивація. Він зараз тренується щодня і перебуває в хорошій формі", - заявив Віталій.