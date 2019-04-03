Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер готовий вийти в ринг проти українця Володимира Кличка, якщо той вирішить повернутися в бокс.

Про це заявив тренер і менеджер боксера Джей Діс.

"Деонтею це було б цікаво. Його цікавлять всі найбільші бої. Нагадаю, він навіть пропонував Ентоні Джошуа 50 мільйонів доларів за бій. І це доведено. А потім він погодився на їх жалюгідну подачку - 15 мільйонів доларів за бій в Британії. Але ті знову зістрибнули. Нагадаю, що Діонтей бився з тими перцями, яких всі вважають за краще уникати: з Луїсом Ортісом і Тайсоном Ф'юрі. Тому я і кажу: "Так, він буде битися з Кличком", - сказав Діс.

Нагадаємо, Кличко став радником президента WBA. Його брат поділився амбіційними планами на велосезон.

Джерело - iSport.