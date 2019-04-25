Ортіс відмовився від поєдинку з Джошуа

Кубинця не влаштували низькі призові

Кубинський боксер Луїс Ортіс відмовився від поєдинку з британцем Ентоні Джошуа через низькі призові.

Про це повідомляє TalkSPORT.

Ортіс розраховував отримати $ 10 млн за бій, але представники Джошуа запропонували йому $ 5 млн.

Ортіс вважався одним з фаворитів на заміну американцю Джареллу Міллеру, який провалив допінг-тест.

У свою чергу Едді Гірн, промоутер Джошуа, заявив, що планує знову зв'язатися з Ортісом.

Ортіс виграв три останні поєдинки після того, як в 2018 році зазнав поразки від Деонтея Вайлдера.

Нагадаємо, Джошуа хоче відвідати поєдинок Усик - Такама.

Раніше повідомлялося, що команди Джошуа і Руїса домовилися про бій.

Джерело - ua-football.