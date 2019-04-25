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Команди Джошуа і Руїса домовилися про бій

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Команди Джошуа і Руїса домовилися про бій

Команди чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO у суперважкій вазі британця Ентоні Джошуа і американського мексиканця Енді Руїса досягли домовленості про бій, який відбудеться 1 червня у Нью-Йорці.

Про це повідомляє telegraf.

Офіційне оголошення бою Джошуа - Руїс від організатора вечора боксу в Нью-Йорку промоутерської компанії Matchroom Boxing, а також стрімінговоі платформи DAZN очікується сьогодні.

Також, новозеландський боксер кинув виклик Джошуа.

Нагадаємо, бій Міллер — Джошуа офіційно не відбудеться.

Джерело - telegraf.

#Джошуа, #Руїс
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