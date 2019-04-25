Джошуа хоче відвідати поєдинок Усик - Такама

Британець бажає побачити поєдинок Олександра наживо, адже восени може зустрітися з ним у рингу

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і WBO Ентоні Джошуа хоче відвідати бій Олександра Усика з Карлосом Такамою, який пройде 25 травня в передмісті Вашингтона - Оксон-Хіллі.

Про це повідомляє Sport Arena.

Українець є одним з потенційних суперників британця, тому бажання Ентоні подивитися Олександра "в справі" в його дебютному поєдинку в суперважкій вазі цілком логічне.

Тим більше, якщо для Усика все складеться вдало, бій з Джошуа може відбутися вже восени цього року.

Перешкодою для бажання Джошуа є його поєдинок: Ентоні проведе бій у Нью-Йорку 1 червня. Суперником британця повинен був стати Джаррелл Міллер, але непереможений американець провалив два тести VADA, і тепер команда Джошуа підшукує нового опонента.

Тренувальний табір Ентоні закінчується як раз 25 травня, і за нашою інформацією, Джошуа може пожертвувати останнім днем ​​тренінг-кемпу, щоб побачити бій Усик - Такама.

Нагадаємо, суперник Усика отримає кругленьку суму за бій проти українця.

Джерело - Sport Arena.