Джошуа хоче відвідати поєдинок Усик - Такама

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і WBO Ентоні Джошуа хоче відвідати бій Олександра Усика з Карлосом Такамою, який пройде 25 травня в передмісті Вашингтона - Оксон-Хіллі.
Про це повідомляє Sport Arena.
Українець є одним з потенційних суперників британця, тому бажання Ентоні подивитися Олександра "в справі" в його дебютному поєдинку в суперважкій вазі цілком логічне.
Тим більше, якщо для Усика все складеться вдало, бій з Джошуа може відбутися вже восени цього року.
Перешкодою для бажання Джошуа є його поєдинок: Ентоні проведе бій у Нью-Йорку 1 червня. Суперником британця повинен був стати Джаррелл Міллер, але непереможений американець провалив два тести VADA, і тепер команда Джошуа підшукує нового опонента.
Тренувальний табір Ентоні закінчується як раз 25 травня, і за нашою інформацією, Джошуа може пожертвувати останнім днем тренінг-кемпу, щоб побачити бій Усик - Такама.
Нагадаємо, суперник Усика отримає кругленьку суму за бій проти українця.
Джерело - Sport Arena.