Суперник Усика отримає кругленьку суму за бій проти українця

Камерунський боксер Карлос Такам заробить кругленьку суму за бій проти українця Олександра Усика.

Про це повідомляє sport arena.

За інформацією видання, за бій проти Олександра Усика Карлос Такам отримає гонорар у розмірі 800 тисяч доларів. До того ж перемога над абсолютним чемпіоном світу в крузервейті допоможе 38-річному уродженцю Камеруна повернутися до списку претендентів на чемпіонське звання.

Актуально: Усик дебютує в суперважкому дивізіоні - 25-го травня в поєдинку з Карлосом Такамом.

Зараз в професійній боксерській кар'єрі Карлоса 4 поразки. Такам поступився технічним нокаутом британцям Ентоні Джошуа і Дереку Чісорі, нокаутом Олександру Повєткіну і за очками новозеландцю Джозефу Паркеру.

Нагадаємо, Усик може провести бій на Олімпійському.

Також, Усик планує стати абсолютним чемпіоном світу в супертяжах.

Джерело - Sport Arena.