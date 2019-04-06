Український боксер Олександр Усик поставив собі за мету стати абсолютним чемпіоном світу в надважкій ваговій категорії.

Про це він розповів порталу sport.ua.

"25 травня ознаменує собою важливий момент в моїй кар'єрі, коли я переходжу до надважкої вагової категорії. У крузервейті я став абсолютним чемпіоном світу, і тепер це моя мета в супертяжах", - сказав Усик.

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"Це справжній виклик, і він починається 25 травня в бою проти Карлоса Таками. Це перший бій в суперважкому дивізіоні. І мені потрібно випробувати себе в протистоянні з суперником світового класу", - підсумував боксер.

Нагадаємо, Інтер продовжить транслювати бої Усика. Також, Усик повідомив свою вагу.

Джерело - sport.ua.