Усик може провести бій на Олімпійському

Захист чемпіонського поясу в суперважкій вазі Олександр Усик може відбутися в Україні.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко.

"Якщо Олександр битиметься в супертяжах, перший титульний бій, з великою долею ймовірності, буде за кордоном, це вимога чемпіона і телебачення. Але ми зробимо, щоб захист відбувся в Україні. Переконаний, Олімпійський буде заповнений", - сказав Кличко.

Нагадаємо, Усик дебютує в суперважкому дивізіоні - 25-го травня в поєдинку з Карлосом Такамом.

Також, Усик планує стати абсолютним чемпіоном світу в супертяжах.

Джерело - Чемпіон.