Чемпіон світу в важкій вазі WBO, WBC и IBF Олександр Усик має провести свій пеший бій в надважкій ваговій категорії з Карлосом Такамом вже в травні.

Про це розповів промоутер Усика Олександр Карасюк.

Швидше за все, поєдинок відбудеться 25 травня. Місце проведення – Чикаго чи Оксон-Хілл (штат Мериленд).

Цей бій стане дебютним для українського боксера в надважкій вазі.

Нагадаємо, бій Усика з Такамом узгоджений.

Раніше Усик відмовився від титулу WBA

Також, Усика визнали спортсменом року в Україні.

Джерело - isport.ua.