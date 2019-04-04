Чемпіон світу в важкій вазі WBO, WBC и IBF Олександр Усик має провести свій пеший бій в надважкій ваговій категорії з Карлосом Такамом вже в травні.
Про це розповів промоутер Усика Олександр Карасюк.
Швидше за все, поєдинок відбудеться 25 травня. Місце проведення – Чикаго чи Оксон-Хілл (штат Мериленд).
Цей бій стане дебютним для українського боксера в надважкій вазі.
Нагадаємо, бій Усика з Такамом узгоджений.
Раніше Усик відмовився від титулу WBA
Також, Усика визнали спортсменом року в Україні.
Джерело - isport.ua.