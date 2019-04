Чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко захистив титули WBA та WBO, нокаутувавши британця Ентоні Кроллу в 4 раунді.

Українець домінував з самого початку поєдинку, а 3 раунд став справжньою насолодою для гурманів боксу. Британця врятували канати та гонг.

Після феноменальної серії ударів українця, в якій Ломаченко просто добивав Кроллу біля канатів, рефері відрахував нокдаун, хоча здавалося, що буде нокаут. Після оновлення бою, до кінця раунду залишалося 3 секунди...

Lomachenko scores the knockdown and thinks it was ruled a TKO. What do you think? #LomaCrolla pic.twitter.com/GVwAlYSLgs