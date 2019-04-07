Українець Пінчук добув 10-ту перемогу на профі-рингу

Український боксер першої важкої ваги Любомир Пінчук (10-1,7 КО) переміг суперважкоатлета з США Ентоні Троттера (3-5,0 КО).

Про це повідомляє luckypunchnet.

Львів'янин відправив суперника в нокаут в третьому раунді.

Це 10-я перемога українця на професійному рингу.

Поєдинок пройшов в Західній Вірджинії.

Наступний його бій запланований на 13 липня.

Нагадаємо, Усик планує стати абсолютним чемпіоном світу в супертяжах.

Раніше повідомлялося, що Інтер продовжить транслювати бої Усика. Також, Усик повідомив свою вагу.

Джерело - luckypunchnet.