Українець Пінчук добув 10-ту перемогу на профі-рингу

Український боксер першої важкої ваги Любомир Пінчук (10-1,7 КО) переміг суперважкоатлета з США Ентоні Троттера (3-5,0 КО).
Про це повідомляє luckypunchnet.
Львів'янин відправив суперника в нокаут в третьому раунді.
Це 10-я перемога українця на професійному рингу.
Поєдинок пройшов в Західній Вірджинії.
Наступний його бій запланований на 13 липня.
Нагадаємо, Усик планує стати абсолютним чемпіоном світу в супертяжах.
Раніше повідомлялося, що Інтер продовжить транслювати бої Усика. Також, Усик повідомив свою вагу.
Джерело - luckypunchnet.