Команда українця після бою думала, що француз симулює

Французький боксер Дуду Нгумбу отримав розрив зв'язок гомілки.

Про це повідомив ESPN директор атлетичної комісії штату Пенсильванія Грег Серб.

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"Я надивився на травми, на розриви зв'язок. Бували моторошні, але такого раніше не бачив... Він пробув в госпіталі кілька годин. Йому зробили спеціальне взуття з фіксаторами гомілки. Наскільки знаю, він вже вилетів до Франції. Зупинка бою? Чому все так затягнулося? Адже ніхто не хоче, щоб бій завершився ось так, правильно? Тому я хотів переконатися через перекладача безпосередньо у Нгумбу, що він не зможе продовжити бій", - заявив Серб.

Нагадаємо, Нгумбу був претендентом на чемпіонський пояс WBC українця Олександр Гвоздика. Під час бою француз раптово схопився за праву ногу в п'ятому раунді, а після відмовився продовжувати поєдинок. У команді Гвоздика вважають, що опонент українця симулював.

Джерело - Xsport.