Чемпіон світу у напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик переміг технічним нокаутом француза Нгумбу та захистив титул WBC.

У 5 раунді Нгумбу отримав травму ноги та не зміг продовжити бій.

#TheNail wins by TKO after a non-contact injury to Doudou Ngumbu pic.twitter.com/cMwbyV6Co6