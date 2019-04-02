Мер столиці планує проїхати на велосипеді 5000 кілометрів

Екс-боксер і мер Києва Віталій Кличко хоче проїхати в цьому році на велосипеді 5 тисяч кілометрів.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

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"Весна почалася справжня, хороша погода. Почався велосезон. Думаю, 5 тисяч кілометрів у цьому році на велосипеді у мене будуть", - сказав Кличко.

Раніше Кличко приїхав на вибори Президента України на велосипеді.

Нагадаємо, Віталій Кличко проти повернення Володимира у ринг через гроші.

Джерело - Чемпіон.