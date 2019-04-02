Екс-боксер і мер Києва Віталій Кличко хоче проїхати в цьому році на велосипеді 5 тисяч кілометрів.
Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: Зірки спорту, які проголосували на виборах президента
"Весна почалася справжня, хороша погода. Почався велосезон. Думаю, 5 тисяч кілометрів у цьому році на велосипеді у мене будуть", - сказав Кличко.
Раніше Кличко приїхав на вибори Президента України на велосипеді.
Нагадаємо, Віталій Кличко проти повернення Володимира у ринг через гроші.
Джерело - Чемпіон.