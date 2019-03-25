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Володимир Кличко святкує 43-річчя. Найкращі нокаути українця

Сьогодні 11:15 Максим Буйдин 930 0
Володимир Кличко святкує 43-річчя. Найкращі нокаути українця

Сьогодні, 25 березня, свій 43-ій день народження святкує легенда світового боксу укпраїнець Володимир Кличко.

Останнім часом, ходять чутки про можливе повернення чемпіона у великий бокс.

Ми ж, у свою чергу пропонуємо згадати усі нокаути у кар'єрі великого боксера.

Нагадаємо, що Володимир став спаринг-партнером іншого українця Олександра Усика.

Раніше чемпіон світу WBA кинув виклик Кличку.

 

Джерело - Чемпіон.

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#Кличко
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