Сьогодні, 25 березня, свій 43-ій день народження святкує легенда світового боксу укпраїнець Володимир Кличко.

Останнім часом, ходять чутки про можливе повернення чемпіона у великий бокс.

Ми ж, у свою чергу пропонуємо згадати усі нокаути у кар'єрі великого боксера.

Нагадаємо, що Володимир став спаринг-партнером іншого українця Олександра Усика.

Раніше чемпіон світу WBA кинув виклик Кличку.

Джерело - Чемпіон.

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