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Віталій Кличко проти повернення Володимира у ринг через гроші

Сьогодні 18:51 670 1
Віталій Кличко проти повернення Володимира у ринг через гроші

"Вічний" чемпіон WBC Віталій Кличко підтримає будь-яке рішення свого брата Володимира, щодо повернення в ринг, але тільки не у випадку, якщо воно буде заради заробітку.

Слова мера Києва наводить Bild.

"Володимир не повинен нікому і нічого доводити. Він довго був на вершині боксу. Якщо він прийме рішення знову битися, якщо захоче знову пройти через муки підготовки, то отримає мою повну підтримку.

Але він не повинен повертатися в ринг за грошима. Він і так є успішним бізнесменом після завершення кар'єри", - заявив Віталій.

Відзначимо, що транслятор DAZN пропонував Володимиру Кличку 80 мільйонів доларів за повернення в ринг.

Раніше Володимиру виповнилося 43 роки.

Джерело - Bild.

#Кличко
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