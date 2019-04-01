Українцю запропонували контракт на 120 мільйонів доларів

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко відновить кар'єру.

Про це повідомляє джерело посилаючись на стріммінгову платформу DAZN.

DAZN запропонувала Кличку-молодшому контракт на 120 мільйонів доларів за три поєдинки, на що українець таки погодився. Причому за попередній контракт з транслятором боксер міг заробити 80 мільйонів доларів. Тепер же український суперважковаговик отримає близько мільярда гривень за кожен бій.

Відповідно до джерела, перший поєдинок Кличко пройде на НСК Олімпійський. Організація івенту в столиці буде своєрідним подарунком меру Києва і брату Володимира Віталію, оскільки боксерський вечір відбудеться 25 травня і буде одним з головних подій під час святкування Дня міста.

Останній раз Володимир боксував у Києві 5 грудня 1998 року, коли в Палаці спорту поступився технічним нокаутом американцю Россу П'юріті (31-20-3, 27 КО). Це була перша поразка в професійній боксерській кар'єрі Кличка-молодшого.

Про наступного суперника українця поки нічого невідомо. У контракті лише прописано, що Володимира чекають найзначніші бої, які будуть найбільш привабливі з точки зору потрібності на ринку.

Нагадаємо, раніше стрімінговий-сервіс DAZN пропонує Кличку 80 мільйонів доларів за три бої.

Нещодавно Кличку виповнилося 43 роки.

Джерело - Чемпіон.