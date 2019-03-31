Домовленість про протистояння українця Олександра Усика з камерунцем Карлосом Такамом уже на фінальній стадії.

Про це заявив промоутер Едді Гірн, повідомляє Sky Sports Boxing.

Актуально: Гвоздик захистив титул WBC, перемігши технічним нокаутом Нгумбу

"Усик залишив свій пояс WBA й оголосив про перехід в суперважку вагу. Наступний бій буде проти Карлоса Такама. Це буде чудовий бій для нього. Такам сильний, великий боксер, він стане тестом для намірів Усика в суперважкій вазі. Ми продовжуємо працювати над датою, це буде 17 або 25 травня. Вирішимо це найближчим часом і будемо насолоджуватися сяйвом зірки в центральному дивізіоні боксу", - заявив Гірн.