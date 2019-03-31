Усик може провести бій з Джошуа 2019 року

Протистояння Олександра Усика з Ентоні Джошуа може відбутись вже наприкінці поточного року.

Про це повідомляє Sky Sports Boxing.

"Усик може стати наступним суперником Джошуа або битися з ним через один бій. У першому випадку поєдинок може відбутися у вересні або жовтні. Якщо ми не зуміємо домовитися з Вайлдером, то Усик буде наступним. Але, що я можу точно сказати, до весни 2020 року Джошуа буде битися з Усиком, але спочатку йому потрібно перемогти Міллера", - сказав Гірн.