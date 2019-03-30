У Володимира Кличка ніколи не було достойних супротивників, однак зараз вони є.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Я думаю, що спокуса повернутися дуже велика, бо він бачить, яким яскравим став надважкий дивізіон. Одна з проблем Кличка полягає в тому, що у нього ніколи не було гідних суперників. Тепер вони є, і я впевнений, що Володимир кожен день відчуває бажання повернутися. Відбудеться це чи ні, покаже час", - заявив Гірн.

Нагадаємо, Кличко не думав про завершення кар'єри після поразок у 2003-му і 2004-му роках.

Нещодавно Кличку виповнилося 43 роки.

Джерело - xsport.ua.