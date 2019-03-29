Кличко не думав про завершення кар'єри після поразок у 2003-му і 2004-му роках

Дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко не думав про завершення кар'єри після поразок у 2003-му і 2004-му.

Про це Володимир розповів у своїй книзі "Управління викликами, як застосовувати спортивну стратегію в життя і бізнесі".

"Застосовуючи цей підхід на власному рівні, згадую свої боксерські поразки в 2003-му і 2004-му роках. Вони були дуже образливими і трохи похитнули мене. Але хіба я хотів через них залишити бокс? Ні ніколи. Тому що у мене була мрія: ми з братом Віталієм хотіли зібрати всі чемпіонські пояси. Для цього потрібно було рухатися вперед", - написав Володимир.

Нагадаємо, стрімінговий-сервіс DAZN пропонує Кличку 80 мільйонів доларів за три бої.

Нещодавно Кличку виповнилося 43 роки.

Джерело - Чемпіон.