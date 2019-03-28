Українець підтвердив перехід у суперважку вагу

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр відмовився від пояса WBA і не буде боксувати з росіянином Денисом Лебедєвим.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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"Хочу сказати, що організація WBA зобов'язує мене боксувати з Денисом Лебедєвим. Цей бій не відбудеться. Ми з командою вирішили переходити в суперважку категорію. З цих причин ми не можемо боксувати з Денисом і я відмовляюся від пояса, я не хочу, щоб він просто так у мене був. Нехай хлопці за нього боксують, це нормально. Денису успіхів, всім іншим хлопцям, хто боротиметься за цей пояс теж бажаю успіхів", - заявив Усик.

Нагадаємо, днями оголосять суперника Усика.

Нагадаємо, Усика визнали спортсменом року в Україні.

Джерело - Чемпіон.