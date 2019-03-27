Потенційними суперниками українця були Карлос Такам та Олександр Повєткін

Наступного тижня очікується анонс поєдинку українця Олександра Усика.

Про це сказав менеджер Егіс Клімас в інтерв'ю EsNews.

"Усик тренується, проводить спаринги. Тренування з Кличком? Вони обидва проробили гарну роботу один з одним. Очікується, що на наступному тижні буде анонс наступного бою Усика", - сказав Клімас.

Раніше повідомлялося, що ймовірним суперником Усика стане Карлос Такам, а пізніше надійшла інформація про те, що боксери погодили умови поєдинку. Бій планувався на 18 травня, однак співпромоутер українця Едді Гірн заявив, що вигідніше було б провести поєдинок 17 травня.

Джерело - iSport.