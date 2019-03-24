ФОТО дня. Усик зібрався до опери у фантастичному піджаку

Мій профіль
Німеччина у результативному матчі переграла Нідерланди, Австрія поступилася Ізраїлю
Вчора 23:38 357 1
Бо здобув 13-ту перемогу у сезоні, Пудручний потрапив у другу десятку
Вчора 18:15 608
Еберґ здобула першу нагороду в мас-старті
Вчора 15:27 613
Костевич і Омельчук перестріляли росіян і стали Чемпіонами Європи
Вчора 14:14 964
Фанати Луго кричали образливі гасла на адресу Зозулі
Вчора 12:34 1937
Підручний стартує у мас-старті в Гольменколлені
Вчора 09:51 860
Жодна українка не потрапила до мас-старту в Гольменколлені
Вчора 09:21 357 1
Радівілов здобув срібло Кубка світу
23.03.2019 18:16 2241
Португалія - Україна: 5 головних висновків
23.03.2019 13:16 3601 1
Світоліна поступилася у першому матчі на турнірі в Маямі
23.03.2019 10:56 1632 1
Навколо спорту
Блоги
Ми починаємо шлях. Шовковський віршем анонсував матч проти Португалії
Ми починаємо шлях. Шовковський віршем анонсував матч проти Португалії Valeriy Ruchka
22.03.2019 17:45 1013 1
Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі
Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі Valeriy Ruchka
22.03.2019 09:19 14842
Захисник збірної України показав, як треба готувати
Захисник збірної України показав, як треба готувати Максим Буйдин
22.03.2019 07:10 1184
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом Valeriy Ruchka
21.03.2019 17:38 3609
Фанати збірної Німеччини влаштували неймовірний перформанс на честь легенд команди
Фанати збірної Німеччини влаштували неймовірний перформанс на честь легенд команди Максим Буйдин
21.03.2019 16:16 1118
Новини
Стрічка Популярні Коментують
24 Березня 2019
23:38 Футбол Німеччина у результативному матчі переграла Нідерланди, Австрія поступилася Ізраїлю 357 1
23:34 Бокс Арум: У бою Ломаченко - Гарсія вже не буде розділу гонорару 50 на 50 660
23:04 Навколо спорту Екс-чемпіона світу заарештували за конфлікт з водієм автомобіля 305
22:56 Баскетбол Індіана - Денвер: онлайн-трансляція матчу НБА 363
22:49 Блог ФОТО дня. Усик зібрався до опери у фантастичному піджаку 481
22:40 Баскетбол Мілуокі - Клівленд: онлайн-трансляція матчу НБА 320
22:27 Футбол Марадона розкритикував гру аргентинської збірної в матчі з Венесуелою 487
22:02 Футбол Кравець пропустить матч з Люксембургом 642 1
21:28 Футбол Призер чемпіонату світу, збірна Хорватії, поступилася Угорщині 1269 3
21:25 Футбол Маліновський: Слабких суперників у Європі вже немає 451
21:05 Футбол Мбаппе назвав умову свого переходу в Реал 1132
20:40 Футбол У Першій лізі вперше за 13 років видалили відразу 3-ох гравців у складі однієї команди 887
20:27 Блог П***й, якщо хтось мене осудить: воротар Ниви зняв реп-кліп 767
20:25 Футбол Шевченко не бачить сенсу у порівняннях з Пйонтеком 1134 2
20:05 Футбол Караваєв: Передумав мінятися футболками з Роналду 1006
19:51 Футбол Манчестер Юнайтед може підписати гравця з Чемпіоншипа 552
19:38 Футбол Трансляція Люксембург - Україна: онлайн 25.03.2019 530
19:27 Футбол Півзахисник Динамо хоче покинути клуб 3124
19:02 Блог Гравці збірної України тепло привітали Бурду з днем народження 1030
19:01 Хокей Білий Барс став чемпіоном України серед юніорів 426
18:43 Футбол Шевченко: Люди мають зрозуміти, що я - тренер 2218
18:15 Біатлон Бо здобув 13-ту перемогу у сезоні, Пудручний потрапив у другу десятку 608
18:01 Футбол McLaren може покинути Формулу-1 645
17:46 Футбол Голкіпер Барселони може піти з команди 933
17:43 Біатлон Кубок світу. Онлайн-трансляція чоловічого мас-старту в Гольменколлені 927

ФОТО дня. Усик зібрався до опери у фантастичному піджаку

Вчора 22:49 Максим Буйдин 481 0
ФОТО дня. Усик зібрався до опери у фантастичному піджаку
Олександр Усик

32-річний український боксер Олександр Усик похвалився шикарним піджаком, у якому він зібрався відвідати національну оперу України в Києві.

Відповідне фото Усик виклав в Instagram.

Раніше повідомлялося, що 18-го травня Усик може провести бій з 38-річним камерунцем Карлосом Такамом. Також, на бій з українцем погодився Алєксандр Повєткін.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#usyk #usyksportswear

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()