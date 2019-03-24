ФОТО дня. Усик зібрався до опери у фантастичному піджаку

32-річний український боксер Олександр Усик похвалився шикарним піджаком, у якому він зібрався відвідати національну оперу України в Києві.

Відповідне фото Усик виклав в Instagram.

Раніше повідомлялося, що 18-го травня Усик може провести бій з 38-річним камерунцем Карлосом Такамом. Також, на бій з українцем погодився Алєксандр Повєткін.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #usyk #usyksportswear Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 24 Мар 2019 в 10:22 PDT

Джерело - Чемпіон.

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