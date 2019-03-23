Усика визнали спортсменом року в Україні

Іще одна нагорода для боксера

Український боксер Олександр Усик визнаний найкращим спортсменом в Україні минулого року за версією премії Людина року, церемонія вручення якої відбулася сьогодні в Національній опері України.

Про це повідомляє sportarena.

Лауреатами премії також стали дзюдоїстка Дар'я Білодід і фристайліст Олександр Абраменко, але переможцем 23-й церемонії став Усик.

За минулий рік український боксер завоював титули чемпіона світу за версіями WBC, IBF, WBA і виграв пояс журналу The Ring разом з кубком Мохаммеда Алі, ставши переможцем Всесвітньої боксерської суперсерії.

Нагадаємо, що Усик планує дебютувати в суперважкій вазі в травні 2019 року. Його найбільш вірогідним наступним суперником є ​​Карлос Такам.

Крім того, на бій з українцем погодився Повєткін.

Джерело - sportarena.