Команда Усика має намір перенести бій українця

Дата наступного поєдинку абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика зміниться.

Про це повідомив промоутер українця Едді Гірн.

"Зараз ми граємо з ідеєю провести бій 17 травня, тому що Вайлдер б'ється 18 травня і створювати такий конфлікт нікому не вигідно, адже ми хочемо, щоб дебют Усика висвітлювався максимально.

Угода з Карлосом Такамою поки не оформлена. Ми знаходимося на зв'язку з командою Таками. Ми досягли принципової домовленості про проведення бою, але до підписання контракту справа поки не дійшла", - сказав Гірн.