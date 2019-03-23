Команда Усика має намір перенести бій українця

Дата наступного поєдинку абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика зміниться.
Про це повідомив промоутер українця Едді Гірн.
"Зараз ми граємо з ідеєю провести бій 17 травня, тому що Вайлдер б'ється 18 травня і створювати такий конфлікт нікому не вигідно, адже ми хочемо, щоб дебют Усика висвітлювався максимально.
Угода з Карлосом Такамою поки не оформлена. Ми знаходимося на зв'язку з командою Таками. Ми досягли принципової домовленості про проведення бою, але до підписання контракту справа поки не дійшла", - сказав Гірн.
Нагадаємо, що Усик планував дебютувати в суперважкій вазі 18 травня в рамках великого вечора боксу в Чикаго. Його першим суперником у хевівейті може стати камерунець Карлос Такам.
Також на бій з Усиком погодився Алєксандр Повєткін.
Джерело - IFL TV.