Кличко відсвяткував день народження в Техасі

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко відзначив свій 43-й день народження в Техасі, де займався підвищенням кваліфікації пілота.
Про це заявив його брат Віталій на своїй сторінці у Facebook.
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"Володимир — не тільки найсильніший боксер світу, але і турботливий батько, успішний бізнесмен, викладач. Він читає лекції в університетах, мотивує і надихає людей у всьому світі. Цей свій День народження Володимир відзначає в Техасі, де підвищує ще й кваліфікацію пілота", - заявив Віталій.
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Нещодавно Усик провів тренування з Володимиром Кличком у Конча-Заспі.
Джерело - Чемпіон.