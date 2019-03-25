ТОП-5 цікавих фактів про Володимира Кличка

Сьогодні, 25 березня легендарний український боксер Володимир Кличко святкує своє день народження.
Чемпіону виповнилося 43 роки. З найкращими нокаутами українця ви можете ознайомитися на нашому сайті.
На честь дня народження Володимира Чемпіон підготував ТОП-5 цікавих фактів про нього.
Факт №1
Виходив у ринг під композицію Can not Stop американської рок-групи Red Hot Chili Peppers.
Факт №2
У 2013 році Володимир Кличко за тривалістю чемпіонства випередив Ларрі Голмса, який домінував у кінці 1970-х - середині 1980-х років, і посів друге місце, поступаючись лише легендарному Джо Луїсу, протримавшись на троні 11 років, 8 місяців і 8 днів.
Факт №3
У травні 2009 року Володимир Кличко знявся в головній ролі в кліпі відомого рок-музиканта Кріса Корнелла Part Of Me.
Факт №4
Разом з братом і Сильвестром Сталлоне продюсував мюзикл Роккі.
Факт №5
На честь братів Кличко названий астероїд № 212723, відкритий 14 вересня 2007 року в Андрушівській астрономічної обсерваторії.
Джерело - Чемпіон.
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