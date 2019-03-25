Українець готовий рухатися вперед

Чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик завершив підготовку до бою проти француза Дуду Нгумбу.

Про це українець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Важка робота виконана, готовий рухатися вперед!", - написав Гвоздик.

Актуально: Екс-чемпіона світу заарештували за конфлікт з водієм автомобіля

Нагадаємо, Усик зібрався до опери.

Тим часом Ф'юрі дізнався ім'я наступного суперника.

Джерело - Чемпіон.