Чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик завершив підготовку до бою проти француза Дуду Нгумбу.
Про це українець повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Важка робота виконана, готовий рухатися вперед!", - написав Гвоздик.
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Hard work is done, ready to go! #gvozdyk #teamgvozdyk #venum
Нагадаємо, Усик зібрався до опери.
Тим часом Ф'юрі дізнався ім'я наступного суперника.
Джерело - Чемпіон.