Екс-чемпіона світу заарештували за конфлікт з водієм автомобіля

Екс-чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер був заарештований у Маямі за конфлікт на дорозі з водієм автомобіля.

Про це повідомляє TMZ Sports.

Eyewitnesses розповів TMZ, що колишній чемпіон з боксу гуляв зі своїм другом Джервонтою Девісом по Саут-Біч в районі 9-ї години вечора. Коли вони необережно переходили вулицю Collins Avenue, де досить щільний трафік руху, водій одного з автомобілів посигналив Бронеру.

Едріен розлютився, стукнув капот автомобіля і почав кричати на водія.

Нагадаємо, що Тренер Хаасе засуджений до 20 років в'язниці за вбивство.

Раніше повідомлялося, що Неймару загрожує шість років тюрми за махінації.

Джерело - Чемпіон.