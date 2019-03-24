Спортсмен боксуватиме в Лас-Вегасі

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі проведе наступний бій 15 червня Лас-Вегасі.

Про це повідомляє прес-служба промоутерської компанії Top Rank.

Суперником британця стане німець Том Шварц (23-0, 15 КО).

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Ф'юрі вперше виступить в рамках вечора боксу від Top Rank, а його поєдинок транслюватиме американський телеканал ESPN.

Нагадаємо, Усика визнали спортсменом року в Україні.

Тим часом Холіфілд оцінив шанси Усика на чемпіонство в хевівейті.

Джерело - Чемпіон.