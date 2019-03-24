Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі проведе наступний бій 15 червня Лас-Вегасі.
Про це повідомляє прес-служба промоутерської компанії Top Rank.
Суперником британця стане німець Том Шварц (23-0, 15 КО).
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Ф'юрі вперше виступить в рамках вечора боксу від Top Rank, а його поєдинок транслюватиме американський телеканал ESPN.
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The Lineal Heavyweight Champion Tyson Fury is coming to Las Vegas for his first Top Rank bout 👑 June 15 | Las Vegas | 📺: @espn+
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Джерело - Чемпіон.