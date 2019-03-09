У команді Лєбєдєва прокоментували відмову Усика битися з росіянином

39-річний боксер є чемпіоном WBA у відпустці

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Дєніс Лебедєв (32-2, 23 КО) перебуває в очікуванні остаточного рішення WBA. Росіянин має статус "чемпіона у відпустці":

Про це повідомив його менеджер Вадім Корнілов.

"Ми довго чекали, поки команда Усика прийме рішення. Як розуміємо, команда українця прийняла рішення провести бій у важкій вазі. Зараз чекаємо висновку WBA з приводу титулу, чекаємо від них рішення по ситуації. Є плани, що бій Дєніса відбудеться, але трохи пізніше і, швидше за все, з іншим суперником", - сказав Корнілов.

Зараз поясом WBA у важкій вазі володіє українець Олександр Усик (16-0, 12 КО), однак незабаром він перейде в надважкий дивізіон, залишивши титул вакантним.

Нагадаємо, що уродженець України завоював титул IBF International у напівсередній вазі.

Раніше повідомлялося, що український боксер може завоювати титул в суперважкій вазі.

Також Усик та Повєткін не битимуться в травні.

Джерело - rsport.