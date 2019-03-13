Олександр Усик (16-0, 12 КО) зможе стати чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Про це розповів колишній чемпіон світу Володимир Сидоренко.

"Хочу нагадати уболівальникам боксу, що Саша Усик не вперше виступає в супертяжах. Коли він боксував в Українських отаманах, то виступав в цьому дивізіоні і перебив їх там усіх. Він був швидше, могутніше, він був на ногах краще. Тобто, для нього це не нове. Думаю, у нього велике майбутнє і є можливість, що в супертяжах він теж всі пояси забере", - сказав Сидоренко.