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Арум: Девіс використовує ім'я Ломаченка, щоб стати популярним

Сьогодні 17:53 514 0
Промоутер українця назвав можливого кандидата на бій після Кролли
Арум: Девіс використовує ім'я Ломаченка, щоб стати популярним

Чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко не зацікавлений в поєдинку проти чемпіона WBA в напівлегкій вазі Джервонти Девіса.

Про це розповів промоутер Боб Арум в інтерв'ю FightHype.

Поєдинок проти британця Ентоні Кролли фахівець вважає найкращим варіантом для українського чемпіона.

"Джервонта Девіс використовує ім'я Василя Ломаченка для того, щоб отримати трохи популярності. Вони знають наш номер, але не збираються виставляти Девіса проти Ломаченко. 

Ломаченко б'ється з топовим претендентом, якого йому призначила WBA. Після цього він буде битися з Річардом Коммі, чемпіоном світу за версією IBF. Ніхто не хоче бачити його бій проти Джервонти Девіса, він навіть не легкоатлет. Що ж стосується Майкі Гарсії, то після того, як він поб'ється з Ерролом Спенсом, і якщо він зможе соуститися в легку вагу, ми б із задоволенням організували б такий поєдинок. Для Ломаченка не існує поєдинку з рівними шансами, він такий талант, які з'являються рідко, але Майкі міг би влаштувати йому хороший бій", - сказав Арум.

Нагадаємо, що стала відома ціна на бій Ломаченка з Кроллою.

Раніше Гарсія звинуватив Ломаченка в тому, що той прикривається Арумом.

Джерело - Чемпіон.

#Ломаченко, #Девіс, #Коммі, #Кролла, #Арум, #Гарсія
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