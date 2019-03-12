Ломаченко: Я б спочатку бився проти Гарсії

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко заявив, що хоче битися з кращими, але змушений вийти в ринг проти обов'язкового претендента Ентоні Кролли.
Про це він заявив у інтерв'ю Fino Boxing.
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"Майкі буде битися проти Спенса. Навіщо ви мене про нього питаєте? Звичайно ж я хочу битися з кращими, але зараз Кролла — найкращий вибір. Я б спочатку бився проти Гарсії, а потім пробив Девіса", - заявив Ломаченко.
Бій Ломаченка — Кролла відбудеться 12 квітня в Лос-Анджелесі.
Нагадаємо, Гарсія заявив, що Ломаченко ховається за Арумом.
Тим часом Кролла заявив, що він не такий талановитий, як Ломаченко.
Джерело - Fino Boxing.